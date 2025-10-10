Gayrimenkulde güvenli konut dönemi QFlats ile başlıyor

Gayrimenkul sektörüne “sigorta destekli güvenli konut” modelini kazandıran QFlats, İstanbul Kurtköy’de hayata geçiyor. Alanında uzman isimlerin iş birliğiyle geliştirilen proje, sektöre örnek olmayı hedefliyor. Toplam 347 daireden oluşan QFlats, hem yatırımcılara hem de konut sahibi olmak isteyenlere güvenli ve modern bir yaşam alanı sunuyor.

MHR GYO tarafından Kurtköy’de inşa edilen QFlats’in lansmanı İstanbul Feriye’de düzenlenen toplantıyla gerçekleştirildi. Proje, baştan sona Bina Tamamlama Sigortası güvencesiyle yürütülecek. TEM otoyoluna 1 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 8 dakika mesafede yer alan QFlats’te 70 adet 1+1 ve 277 adet 2+1 daire bulunuyor. Projenin 2027 Aralık ayında tamamlanması planlanıyor.

“BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KRİTİK BİR ARAÇ”

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, sigorta destekli güvenli konut modelinin afetlere karşı toplumsal direnci artıracağını söyledi. Yaşar, Quick Sigorta öncülüğünde Türkiye’de ilk kez uygulanan Bina Tamamlama Sigortası’nın, kentsel dönüşüm ve yeni projelerde güvence sağladığını vurguladı. Bu sistemin yalnızca finansal bir poliçe değil, aynı zamanda şehirlerin güvenliği ve sürdürülebilirlik için önemli bir mekanizma olduğunu ifade etti.

SİGORTA GÜVENCESİ GAYRİMENKUL SÜREÇLERİNE ENTEGRE EDİLDİ

MHR GYO Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz, QFlats’in yatırımcılara değer katacak yeni nesil bir proje olduğunu belirtti. Güçlü özkaynak yapılarıyla sigorta güvencesini gayrimenkul geliştirme süreçlerine entegre eden “Sigortalı Proje Geliştiricisi” vizyonuyla ilerlediklerini söyledi. Kaçmaz, projenin modern, konforlu ve güvenli yaşam alanı sunduğunu kaydetti.

“YENİ BİR MODELİN ÖNCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENİYORUZ”

MHR GYO Gayrimenkul Yatırımları ve Proje Geliştirme Komitesi Üyesi Emin Murat Kan, QFlats’in sektör için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti. Kan, tasarımı Tago Mimarlık tarafından yapılan, ana yükleniciliği Tepe İnşaat’ın üstlendiği projede, Allianz Teknik’in deprem performans analizlerini yürüttüğünü söyledi. Quick Sigorta’nın bina tamamlama sigortası, Corpus Sigorta’nın ise tüm riskler ve sorumluluk sigortalarını sağladığını ifade etti.

Kan, geliştirici, müteahhit ve denetim mekanizmalarının bağımsız şekilde konumlandırıldığı “üçlü saç ayağı” modelini hayata geçirdiklerini belirtti. Regüle sigorta şirketlerinin desteğiyle yüzde 100 bitim garantisi verdiklerini vurgulayan Kan, bu yapının sektörde benzersiz bir güven ortamı oluşturduğunu dile getirdi.

MHR GYO HAKKINDA

Maher Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren MHR GYO, sigorta şirketi iştiraki olan ilk GYO olma özelliğine sahip. Şirketin sermayesinin yüzde 64,98’i Quick Sigorta’ya, yüzde 12,59’u Corpus Sigorta’ya ait. MHR GYO’nun sermayesi 1,24 milyar TL’ye, aktif büyüklüğü 8,26 milyar TL’ye, özkaynakları ise 6,9 milyar TL’ye ulaştı.