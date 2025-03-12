Gazete Duvar kapanıyor mu? Gazete Duvar neden kapanıyor? Gazete Duvar kimin?
Ağustos 2016 yılından beri yayın hayatına devam eden internet gazetesi Gazete Duvar kapanma kararı aldı. Peki, Gazete Duvar kapanıyor mu? Gazete Duvar neden kapanıyor? Gazete Duvar kimin?
2016 yılında Türkiye'nin ilk vicdani retçisi olan Vedat Zencir tarafından kurulan internet sitesi Gazete Duvar yayınlarını durdurma kararı aldı. Peki, Gazete Duvar kapanıyor mu? Gazete Duvar neden kapanıyor? Gazete Duvar kimin?
GAZETE DUVAR KAPANIYOR MU, NEDEN KAPANIYOR?
Gazete Duvar’ın yayın hayatını sonlandıracağı belirtiliyor. Çalışanlar duyuruyu sosyal medyadan yaparken, sürecin ayrıntıları netleşmeyi bekliyor. Henüz kapanma kararının nedeni netleşmezken, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil.
ERİŞİM ENGELLERİ
Gazete Duvar, aralarında Cengiz Holding'in başvurusuyla sonuçlandırılan ve İstanbul Havalimanıyla ilgili yolsuzluk iddialarının kamuoyuna aktarıldığı haberler de olan çeşitli erişim engelleriyle karşılaştı.
Ali Topuz, ilk iki yılda erişim engeli geldiğinde karara uyup hemen kaldırdıklarını, bunun hem haberlerle seslerini duyurmak hem de hukuki mücadelenin maddi külfeti olması nedeniyle yapıldığını, daha sonra ise birkaç yayınla birlikte erişim engellerine itiraz etmeye başladıklarını söyledi.
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