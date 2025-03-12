Gazete Duvar'dan kapanma kararı
Gazete Duvar, yayın hayatına son vererek kapanma kararı aldı. Karar bugün site çalışanlarına tebliğ edildi.
Ağustos 2016'da yayın hayatına başlayan internet gazetesi Gazete Duvar yayın hayatını sonlandırdı.
Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre son dönemde gelirlerinde büyük bir düşüş yaşayan gazete, maliyetlerin karşılanamaz hale gelmesi üzerine kapanma kararı aldı.
Karar bugün site çalışanlarına tebliğ edildi. Site yönetiminin ileriki saatlerde kamuoyuna resmi bir açıklama yapması bekleniyor.
Etiketler: #Gazete Duvar #Gazeteci
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