Gazeteci Abdurrahman Gök tahliye edildi

Yayınlanma: 05.12.2023 - 12:17

Güncelleme: 05.12.2023 - 12:21

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan gazeteci Abdurrahman Gök, duruşma salonuna tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nden getirildi.

MA'nın aktardığına göre bugün ikinci duruşmasına çıkan Gök hakkında tahliye kararı verildi.

223 gündür Diyarbakır 1. No’lu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan Gök, 'örgüt üyesi olmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçlamalarıyla 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.