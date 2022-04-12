Gazeteci aldığı cevapla şoke oldu: 'Çek, güzel çek, Allah belanızı versin'
Tekirdağ Çorlu’da polisin şüphe üzerine durdurduğu sürücünün ehliyetsiz olduğu, minibüsün de trafikten çekili olduğu ortaya çıktı. Sürücüye soru soran gazeteci, aldığı cevapla şoke oldu.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, başarılı çalışmalarıyla takdir topluyor. Edinilen bilgiye göre, Bülent Ecevit Bulvarı Ali Kayan ışıklarda ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan minibüsün sürücüsü İ.K.’nın ehliyeti olmadığı, kullandığı minibüsün de trafikten men kaydı olduğu ortaya çıktı.
Sürücü İ.K.’ya 9 bin 171 lira para cezası kesildi. Olay yerine gelen çekici vasıtasıyla minibüs kaldırılarak yediemine konuldu.
Öfkesini üzerinden atamayan İ.K. kendisine soru soran gazeteciye de, “Çek, çek güzel çek. Allah belanızı versin” diyerek tepki gösterdi.
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