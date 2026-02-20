Gazeteci Alican Uludağ’ın gözaltına alınmasına meslek örgütlerinden Çağlayan’da tepki

Gazeteci Alican Uludağ’ın gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürüyor. Çok sayıda basın ve meslek örgütü, İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Uludağ’ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltında tutulduğu belirtilerek, son dönemde gazeteciliğin kriminalize edildiği vurgulandı.

Meslek örgütleri adına yapılan açıklamada, Uludağ’ın gazeteci kimliğine dikkat çekilerek, geçmişte ifadeye çağrıldığında adliyeye gittiği ve hiçbir soruşturmadan kaçmadığı ifade edildi. Gözaltı sürecinde uygulanan yöntemlere de eleştiri yöneltilen açıklamada, evine kalabalık bir polis ekibiyle gidilmesi ve savcılık açıklamasında kullanılan dilin kabul edilemez olduğu kaydedildi.



“KEYFİ GÖZALTILAR HALKIN HABER ALMA HAKKINA MÜDAHALEDİR”

Açıklamada, gazetecilere yönelik işlemlerin basın ve ifade özgürlüğünü hedef aldığı belirtilerek, “Keyfi gözaltılar halkın haber alma hakkına müdahaledir” denildi. Ortak metinde, “Basın ve ifade özgürlüğünü hedef almaktan, gazetecileri suçlu göstermeye yönelik uygulamalardan vazgeçilmelidir” ifadelerine yer verildi.

Meslek örgütleri, Alican Uludağ’ın derhal serbest bırakılmasını talep ederek, “Gazetecilik suç değildir” vurgusunu yineledi.

Ortak açıklamaya Basın Konseyi, Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), DİSK Basın-İş, KESK Haber-Sen, Diplomasi Muhabirleri Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) katıldı.