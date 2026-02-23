Gazeteci Alican Uludağ, Silivri Cezaevi'ne sevk edildi: Avukatı tutukluluğuna itirazda bulundu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında soruşturma başlattığı gazeteci Alican Uludağ "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" iddiasıyla tutuklandı. Uludağ hakimlik ifadesinde, "Ben adi bir suçlu değilim, 18 senedir gazetecilik yapıyorum. Bu ülkede Cumhurbaşkanı’nı eleştirdik diye cezaevine atılacaksak neden arkanızda ‘Adalet Mülkün Temelidir’ yazıyor?" dedi.

“KAÇMA ŞÜPHESİ VE DELİL KARARTMA İDDİASI SOMUT DEĞİL”

Avukatları, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazda bulundu.

Başvuruda, Uludağ’ın Ankara’da sabit ikamet sahibi olduğu, isnada konu paylaşımların 2025 yılına ait bulunduğu ve çağrı yoluna gidilmeksizin yakalama uygulanmasının hukuka aykırı olduğu dile getirildi. Tutuklama kararındaki “kaçma şüphesi” ve “delil karartma” değerlendirmelerinin somut olgularla desteklenmediği öne sürüldü.

Dilekçede ayrıca, isnatların gazetecilik faaliyeti ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı, adli kontrol hükümlerinin yeterli olacağı ve tutuklama tedbirinin ölçülülük ilkesine aykırı olduğu savunuldu.

Avukatlar, tutuklama kararının kaldırılarak Uludağ’ın tahliyesine karar verilmesini istedi.

SİLİVRİ CEZAEVİ'NE NAKLEDİLDİ

Öte yandan Uludağ, geçtiğimiz cuma günü tutuklanmasının ardından Metris Cezaevi'ne götürülmüştü.

Uludağ'ın, bugün Metris Cezaevi'nden Silivri'deki Marmara 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildiği belirtildi.