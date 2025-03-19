Gazeteci Arif Kocabıyık gözaltına alındı

Gazeteci Arif Kocabıyık gözaltına alındığını duyurdu.

Gazeteci Arif Kocabıyık gözaltına alındı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 11:54

İlave Tv muhabiri Arif Kocabıyık da gözaltına alındı. Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Az önce evine polis memuru arkadaşlar geldi hakkımda yakalama çıkmış emniyete gidiyorum.." ifadeleirini kullandı.


Etiketler: #Arif Kocabıyık #ilave tv
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