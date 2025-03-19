Gazeteci Arif Kocabıyık gözaltına alındı
Gazeteci Arif Kocabıyık gözaltına alındığını duyurdu.
İlave Tv muhabiri Arif Kocabıyık da gözaltına alındı. Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Az önce evine polis memuru arkadaşlar geldi hakkımda yakalama çıkmış emniyete gidiyorum.." ifadeleirini kullandı.
Az önce evine polis memuru arkadaslar geldi aklımda yakalama çıkmış emniyete gidiyorum..— Arif Kocabıyık (@ArifIlaveTv) March 19, 2025
Etiketler: #Arif Kocabıyık #ilave tv
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