Gazeteci Avcılar'daki bürosunda ölü bulundu

İstanbul Avcılar’da yerel gazeteci Sadettin Erşahin, (75) bürosunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 14:25
Gazeteci Avcılar'daki bürosunda ölü bulundu
Abone Ol google-news

Avcılar'da yerel bir gazetenin sahibi olduğu öğrenilen Sadettin Erşahin'den yakınları bir süredir haber alamadı.

'KÖTÜ KOKU' ÜZERİNE POLİSE HABER VERDİLER

Erşahin'in Merkez Mahallesi Cami Sokak'taki bürosundan koku geldiğini fark eden çevredekiler polise ihbarda bulundu.

Çilingir ile kapıyı açan ekipler, Erşahin'in cesediyle karşılaştı.

Olay yerindeki inceleme çalışmalarının ardından Erşahin'in cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.  


Avcılar Gazeteci ölü bulundu

İlgili Haberler

Arkadaşları ulaşamadı, başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Arkadaşları ulaşamadı, başından vurulmuş olarak ölü bulundu
Yalova'da yabancı uyruklu çift evlerinde ölü bulundu

Yalova'da yabancı uyruklu çift evlerinde ölü bulundu
27 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

27 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

En Çok Okunan Haberler