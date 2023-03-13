Gazeteci Avcılar'daki bürosunda ölü bulundu
İstanbul Avcılar’da yerel gazeteci Sadettin Erşahin, (75) bürosunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Avcılar'da yerel bir gazetenin sahibi olduğu öğrenilen Sadettin Erşahin'den yakınları bir süredir haber alamadı.
'KÖTÜ KOKU' ÜZERİNE POLİSE HABER VERDİLER
Erşahin'in Merkez Mahallesi Cami Sokak'taki bürosundan koku geldiğini fark eden çevredekiler polise ihbarda bulundu.
Çilingir ile kapıyı açan ekipler, Erşahin'in cesediyle karşılaştı.
Olay yerindeki inceleme çalışmalarının ardından Erşahin'in cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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