Gazeteci Avcılar'daki bürosunda ölü bulundu

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 14:25

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 14:29

Avcılar'da yerel bir gazetenin sahibi olduğu öğrenilen Sadettin Erşahin'den yakınları bir süredir haber alamadı.

'KÖTÜ KOKU' ÜZERİNE POLİSE HABER VERDİLER

Erşahin'in Merkez Mahallesi Cami Sokak'taki bürosundan koku geldiğini fark eden çevredekiler polise ihbarda bulundu.

Çilingir ile kapıyı açan ekipler, Erşahin'in cesediyle karşılaştı.

Olay yerindeki inceleme çalışmalarının ardından Erşahin'in cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.