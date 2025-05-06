Gazeteci Ayşenur Arslan beraat etti

Yayınlanma: 06.05.2025 - 12:51

Güncelleme: 06.05.2025 - 12:58

Gazeteci ve yazar Ayşenur Arslan, 'terör propagandası' iddiasıyla, 7,5 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında bugün hakim karşısına çıktı.

BERAAT ETTİ

Arslan, 7,5 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada beraat etti.

Halk TV’deki Medya Mahallesi programında 1 Ekim 2023’te İçişleri Bakanlığı önünde düzenlenen bombalı saldırının ardından hedef gösterilen ve hakkında dava açılan gazeteci Ayşenur Arslan’ın yargılandığı davanın 3. duruşması görüldü.

GAZETECİLERDEN DESTEK

‘Örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Arslan görülen duruşmaya avukatlarıyla katılırken, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve çok sayıda gazeteci de destek için salonda bulundu.

İDDİANAMEDEN

7 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Arslan hakkındaki iddianamede, programdaki sözleriyle ilgili "Bu söylemin toplum içerisinde kargaşa ve infial oluşturacak nitelikte terör örgütleri tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlere yönelik yol gösterici ve fikir verici olduğu" değerlendirmesi yapılmıştı.

‘KİM AYŞENUR ARSLAN’I DİNLEYİP NEREYE SALDIRDI?’

Duruşmada ilk sözü Arslan’ın avukatlarından Uğur Poyraz aldı. “Ayşenur Arslan hakkında bu suçlamayı yöneltmek büyük bir talihsizliktir” diyen Poyraz, “Kim, Ayşenur Arslan’ı dinleyip de nereye saldırdı? Somut bir sonucu olması lazım. Ama muğlak bir şekilde insanları ‘suça teşvik ediyorsun’ deniliyor. Bu, abesle iştigaldir” ifadelerini kullandı.

‘YA ALİ ELVERDİ GİBİ YA DA ŞEREFLE ANILACAKSINIZ’

Poyraz, mahkeme başkanına seslenerek, “Bugün 6 Mayıs, Denizlerin idamının yıldönümü. Ya onların idamına karar veren Ali Elverdi gibi anılacaksınız ya da şerefle anılacaksınız. Size güveniyorum” diyerek savunmasını tamamladı.

‘TERÖRİSTBAŞI TBMM’YE DAVET EDİLDİ, ARSLAN’IN SÖZLERİ MI PROPAGANDA OLDU?’

Halk TV'de yer alan habere göre; Poyraz’ın ardından Arslan’ın diğer avukatı İlker Göktaş savunmasına başladı.

“Kopyala yapıştır bir mütalaa ile Ayşenur Arslan hakkında ceza isteniyor. Sanık lehine delillerin toplanması, savcılığın görevi. Ancak bu yapılmamış. Ayşenur Arslan, sözleriyle kime yol göstermiş?” sözleriyle savunmasına başlayan Göktaş, şunları da söyledi:

“Müvekkilim PKK’ya terör örgütü dediği için mi burada yoksa terör propagandası yaptığı için mi burada? Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinde teröristbaşının mesajı okundu, MHP lideri Devlet Bahçeli teröristbaşını TBMM’ye çağırdı. Benim müvekkilimin sözleri mi terör örgütü propagandası oldu?”

BERAAT TALEBİ

Duruşmada savunma yapan avukat Sebla Öztürk de, “Suçun maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır. Müvekkil bir gazetecidir ve basın özgürlüğü çerçevesinde kamuoyunu aydınlatmıştır” ifadelerini kullandı.

‘BERAAT DEĞİL ADALET İSTİYORUM’

Üç avukat da Arslan’ın beraatini talep etti. Mahkeme başkanı, Ayşenur Arslan’ın son sözünü sordu.

Arslan şunları söyledi:

“50 yıllık gazetecilik kariyerim sonunda terör örgütü propagandasıyla suçlanmak fena geliyor. Beraat demiyorum, adalet diyorum”

Arslan’ın son sözlerinin ardından mahkeme karar için ara verdi. Mahkeme, oybirliğiyle Arslan’ın beraatine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Ayşenur Arslan hakkında, 2 Ekim 2023'te Halk TV'deki programda, Meclis açılışı sırasında İçişleri Bakanlığı’na yapılan terör saldırısıyla ilgili haberi Medya Mahallesi programında yorumlamıştı.

Arslan şu ifadeleri kullanmıştı:

“Belki kendisini patlattı denilen kişi, terörist üzerinde ya da arabada uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı durup dururken kendini patlatmış. Ama esas olarak bu benim aklıma takılan şeylerden biri iddia edemem elbette. Ama bir arabanın şoförü öldürülerek neden... O kadar kolaydır ki kilidiyle açacaksınız düz kontak çalıştıracaksınız bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken neden Kayseri'de birini öldürerek ben geliyorum, bombalar sırtımızda, tabanca belimizde mi, nedir yani?”