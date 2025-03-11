7,5 yıla kadar hapis cezası isteniyordu: Ayşenur Arslan'ın yargılandığı davada yeni gelişme

Yayınlanma: 11.03.2025 - 12:19

Güncelleme: 11.03.2025 - 13:02

Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında açılan “terör örgütü propagandası yapmak” davasının ilk duruşması bugün görüldü.

DAVA ERTELENDİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Halk TV Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve çok sayıda gazeteci destek için katıldı. Dava, 6 Mayıs’a ertelendi.

Arslan hakkında bir haberi yorumlarken kullandığı sözler nedeni ile dava açılmış ve savcı, Arslan’ın 1 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Arslan hakkındaki iddianamede, “bu söylemin toplum içerisinde kargaşa ve infial oluşturacak nitelikte terör örgütleri tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlere yönelik yol gösterici ve fikir verici olduğu” öne sürüldü.

Arslan, ifadesinde, suçlamaya konu olan sözlerinin yanlış anlaşıldığını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Cümlelerim gelinen noktada her ne kadar maksadını aşmış olsa da kast ettiğim ve işaret etmek istediğim nokta şu idi; görevine yeni başlayan İçişleri Bakanı’nın son zamanlarda koordinesinde üst üste gerçekleştirilen ve suç örgütlerine ağır darbeler vuran operasyonlar sonrasında kendisine yönelik bir mesaj olabilir düşüncesi bende hasıl oldu; zira, son zamanlarda uyuşturucu tacirlerine ve çıkar amaçlı suç örgütlerine gerçekleştirilen çok sayıda operasyon oldu. Eylemin gerçekleştirilme biçimini düşünerek acaba bir takım suç odakları benzetme yaparak emniyet teşkilatına ve İçişleri Bakanlığına sindirme mesajı veriyor olabilir diye düşündüm. Ne programda ne de şu an ifadem esnasında terörü güzelleyici ya da meşru gösterici bir ibare kullanmam söz konusu olamaz. Meydana gelen eylemi programda olduğum gibi burada da lanetliyorum.”

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Ayşenur Arslan Halk TV’deki “Medya Mahallesi” programında (2 Ekim 2023) Ankara’da meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin konuştu.

Arslan, “Belki kendisini patlattı denilen kişi, terörist üzerinde ya da arabada uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı, durup dururken kendini patlatmış. Esas olarak bu benim aklıma takılan şeylerden biri, iddia edemem elbette ama bir arabanın şoförü öldürülerek neden o kadar kolaydır ki kilidiyle açacaksınız, düz kontak çalıştıracaksınız, bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara’da bunu yapmak varken neden Kayseri’de birini öldürerek ‘Ben geliyorum bombalar sırtımızda tabanca belimizde’ mi, nedir yani?” dedi.

Bunun üzerine Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir” diyerek hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, “Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Ayşenur Arslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 3 Ekim’de gözaltına alındı, aynı gün serbest bırakıldı.