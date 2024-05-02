Gazeteci Barış Terkoğlu'na hapis cezası

Yayınlanma: 02.05.2024 - 13:20

Güncelleme: 02.05.2024 - 13:23

Cumhuriyet yazarı gazeteci Barış Terkoğlu'nun, Odatv internet sitesinde yayımlanan, “Türkiye’nin gündemindeki kararları hep aynı hakim veriyor” başlıklı haber ve Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan, “Türkiye’yi karıştıran hakimi nereden hatırlıyorum” başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek’in şikayeti üzerine, 'terörle mücadele görev almış kişileri hedef göstermek' suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Barış Terkoğlu ile avukatları katıldı.

Savcı, önceki duruşmada sunduğu esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, Terkoğlu’nun 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan cezalandırılmasını istedi.

"KANUNUN MAKSADINA TERS BİR MÜTALAA"

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Barış Terkoğlu, “Hakimler, savcılar, polisler birer yurttaştır. Dolayısıyla yaptıkları eylemler, aldıkları kararlar nedeniyle eleştirilebilirler. Onlara ayrı bir koruma zırhı Anayasa’ya aykırıdır. Yazdığım yazıların yüzde 90’ında yargıyı eleştiriyorum. Bu başka bir şey, hedef göstermek başka bir şey. Kanunun maksadıyla ters düşen bir mütalaa söz konusu. Kimi hakim ve savcılara eleştirilemezlik getiren bir mütalaa söz konusu” ifadelerini kullandı.

"BU DAVALAR ELEŞTİRİ YAPILMASIN DİYE AÇILIYOR"

Terkoğlu, savunmasının devamında Odatv internet sitesindeki haberin, Anka Haber Ajansı'ndan alındığını, kendisinin o dönem Odatv'de Haber Müdürü olarak görev yaptığını ve hukuk önünde bir sorumluluğunun olmadığını kaydetti. Anka Haber Ajansı'ndan alınmış bir haber nedeniyle haber müdürünün yargılanamayacağını belirten Terkoğlu, nunun kanuna aykırı olduğunu ifade ederek, gazetecilik adına ANKA’nın haberinde bir sorun ya da hedef gösterme olduğunu da düşünmediğini kaydetti. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazısına ilişkin beyanda bulunan Terkoğlu, "Akın Gürlek’in hakimliğin dışına çıkarak siyasi kararlar verdiği için eleştiriliyor. Bu davalar eleştiri yapılmasın diye açılıyor” diye konuştu.

"HAKİMİ MEMURA DÖNÜŞTÜRÜR"

Barış Terkoğlu’nun avukatı Tugay Topbaş, Odatv’de yayımlanan haberin Anka Haber Ajansı’ndan alındığını bu nedenle müvekkilinin cezai sorumluluğunun bulunmadığını belirtti. Avukat Topbaş, “Hakim ve savcıya ‘terörle mücadele görevlisi’ demek, hakimi hiyerarşik yapı içinde alelade bir memura dönüştürür. Oysa hakim Türk milleti adına çalışan bir yargı subjesidir. Suçun maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır. Beraat talep ediyoruz” dedi.

"KANUNA AYKIRI KARARLAR KAMUOYUNDA TARTIŞILIR"

Terkoğlu’nun avukatlarından Enes Hikmet Ermaner ise müşteki Akın Gürlek'in kimliğinin kamuoyu tarafından bilinir olduğunu, Gürlek'in verdiği kararların, kendisine bir koruma zırhı sağlamayacağını, aksine verdiği kararların kanuna aykırı olduklarını ve kamuoyu önünde tartışılmasının söz konusu olduğunu ifade etti. Avukat Ermaner, suçun oluşabilmesi için müvekkili Terkoğlu'nun özel bir saikle Gürlek'i hedef göstermesi gerektiğini, ancak müvekkilinin böyle bir durumunun söz konusu olmadığını söyledi.

"ANAYASAL HAKKIM GÖZETİLSİN"

Karar açıklanmadan önce kendisine son sözü sorulan Terkoğlu, kimsenin hedef gösterilmediğini, aksine kamuoyunun bilgilendirildiğini ve eleştiri özgürlüğü hakkını kullandığını söyleyerek, "Sizden de Anayasal hakkımı gözeterek beraatıma karar vermenizi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

2 YIL HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme, Barış Terkoğlu'nun üzerine atılı, 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' suçunu işlediği kanaatine varıldığını kaydederek, Terkoğlu'nu 2 yıl hapis cezasına mahkum etti.