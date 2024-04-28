İki Rus gazeteciye 'aşırıcılık' suçlaması: Hapis cezasıyla karşı karşıya!

Yayınlanma: 28.04.2024 - 10:14

Güncelleme: 28.04.2024 - 10:14

Konstantin Gabov ve Sergey Karelin adında iki Rus gazeteci, "aşırıcılık" ve kaldığı hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksei Navalni tarafından kurulan bir grup için "çalışmakla" suçlanarak, soruşturma ve yargılama süresince gözaltında tutulmalarına karar verildi.

Konstantin Gabov ve Sergey Karelin, haklarındaki suçlamaları reddetti, ancak duruşmalar başlamadan önce en az iki ay süreyle gözaltında tutulacaklar.

Rus mahkemelerine göre, iki gazeteci de "aşırılık yanlısı bir örgüte katılmak" iddiasıyla en az iki yıl, en fazla altı yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

Gabov ve Karelin, Navalni'nin Rus makamları tarafından yasaklanan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı tarafından yönetilen bir YouTube kanalı için materyal hazırlamakla suçlanıyor.

Mahkeme basın servisi, Moskova'da gözaltına alınan Gabov'un aralarında Reuters'in de bulunduğu çok sayıda kuruluş için çalışmış serbest bir gazeteci olduğunu söyledi.

Rusya'nın kuzeyindeki Murmansk bölgesinde gözaltına alınan İsrail ile çifte vatandaşlığı bulunan Karelin'in ise aralarında Associated Press'in de bulunduğu bir dizi basın kuruluşunda çalıştığı belirtildi.

Karelin'in, Kremlin'in Şubat 2022'de Rusya'da faaliyet göstermesini yasaklamasına kadar Alman medya kuruluşu Deutsche Welle için kameramanlık yaptığı kaydedildi.

Rus hükümeti ordu hakkında yanlış bilgi vermeyi ya da ordunun itibarını zedeleyici ifadelerde bulunmayı suç sayan yasalar çıkararak Ukrayna'daki savaşa yönelik her türlü eleştiriyi ya da resmi söylemden farklı söylemleri fiilen yasaklamıştı.

