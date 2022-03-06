Gazeteci Batuhan Yaşar yaşamını yitirdi
İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
Afyon'un Emirdağ ilçesinde 1970 yılında doğan Yaşar, gazetecilik mesleğine 1988'de Türkiye Gazetesi'nde başladı.
Yaşar, 1994 yılına kadar sağlık, polis-adliye, ve Başbakanlık muhabirliği yaptı.
TGRT ve Türkiye Gazetesi'nin Londra muhabirliği görevini de yürüten Yaşar, 2000 yılında TGRT Ankara Haber Müdürlüğü görevine getirildi, 2007'de İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara Temsilciliği ve 2011'de de TGRT Ankara Temsilciliği görevlerine getirildi.
Yaşar, 2018'den bu yana da İhlas Medya Ankara Temsilciliği görevini yapıyordu.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yurttaşlar yağ için adeta birbirini ezdi!
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
- Akaryakıt zamlarına yurttaşlar isyan etti!
- Uzmanı açıkladı: Gıdalardaki hileyi nasıl anlarız?
- Mahalleliyi iki gündür tedirgin eden olay
- Yardım istedi, darbedilerek dışarıya atıldı
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
En Çok Okunan Haberler
- Şiddete, baskıya ve hukuksuzluklara alışmayacağız!
- Putin’in hedefinde neler var?
- İstanbul'da alevler geceyi aydınlattı
- Karaköy'de feci kaza: Görenler 'canlı yayın'a geçti
- 14 ayrı suçtan aranıyordu... Gizli bölmede yakalandı
- Yurttaşlar yağ için adeta birbirini ezdi!
- Kadıköy’de dev zirve randevusu
- Ukrayna: İstila mı, işgal mi?
- Komşular birbirine girdi: Yaralılar var
- Avukatların toplantısında yangın paniği