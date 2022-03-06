Gazeteci Batuhan Yaşar yaşamını yitirdi

06 Mart 2022 Pazar, 07:50

İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi



Afyon'un Emirdağ ilçesinde 1970 yılında doğan Yaşar, gazetecilik mesleğine 1988'de Türkiye Gazetesi'nde başladı.

Yaşar, 1994 yılına kadar sağlık, polis-adliye, ve Başbakanlık muhabirliği yaptı.

TGRT ve Türkiye Gazetesi'nin Londra muhabirliği görevini de yürüten Yaşar, 2000 yılında TGRT Ankara Haber Müdürlüğü görevine getirildi, 2007'de İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara Temsilciliği ve 2011'de de TGRT Ankara Temsilciliği görevlerine getirildi.

Yaşar, 2018'den bu yana da İhlas Medya Ankara Temsilciliği görevini yapıyordu.