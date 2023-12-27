Gazeteci Can Ataklı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Yayınlanma: 27.12.2023 - 14:50

Güncelleme: 27.12.2023 - 17:23

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan'ın “Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum” şeklindeki sözlerine YouTube kanalındaki yayınında tepki gösteren Can Ataklı hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

İFADE VERDİ

Can Ataklı, hakkındaki soruşturma kapsamında bugün avukatıyla birlikte İstanbul Adliyesi'ne gelerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlarını Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi.

Can Ataklı ifadesinin ardından, aynı suç maddesi kapsamında imza ve yurt dışına çıkış asağı şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Ataklı, nöbetçi hakimlikteki ifadesinin ardından karakolda imza atmak ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Can Ataklı, Manisa'da Özgür Özel'e yönelik tepki görüntülerine ilişkin YouTube kanalında “Bir güruh PKK'ya hizmet ediyorsunuz diyor. Tamamen provokasyon. Vatandaşın böyle bir falan göstermesine gerek yok” demişti.

Ataklı'nın "Öbür tarafta da mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline. ‘Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz’ diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var? Ama eline mikrofon verip söyletenlere tabi bunu söylüyorum. Acılı bir adam, eline mikrofon veriyorlar” şeklinde konuşmuştu.

Ataklı'nın bu sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatılmıştı.