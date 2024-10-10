Gazeteci Can Ataklı'ya hapis cezası!

Yayınlanma: 10.10.2024 - 13:00

Güncelleme: 10.10.2024 - 13:19

Gazeteci Can Ataklı'nın 25 Aralık 2023'te YouTube üzerinden yayımlanan programda kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Ataklı'ya 10 ay hapis cezası verdi.

Gazeteci Can Ataklı hakkında, 25 Aralık 2023'te Tele1'de yayınlanan programda kullandığı ifadelerin, 'Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan bir askerin babasıyla ilgili' olduğu iddiasıyla İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davaya devam edildi.

Can Ataklı, sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmazken kendisini avukatı temsil etti. Memur-Sen, Aile Bakanlığı ve Şehit yakınları ve Gaziler Derneği avukatları da duruşmada hazır bulundu.

ATAKLI HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMASINI İSTEDİLER

Ataklı'nın avukatı, müvekkilinin üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığını söyleyerek beraat talep etti. Memur-Sen ile bakanlık avukatları ise Can Ataklı'nın duruşmaya gelmemesinin, yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu, yargılama uzatılarak toplumda cezasızlık algısının oluşturulduğunu öne sürerek Ataklı hakkında yakalama kararı çıkarılmasını ve duruşma arasında savunmasının alınmasını talep etti. Ataklı'nın avukatı ise müvekkili hakkındaki bu iddiaları reddederek, hala hastanede yatışının devam ettiğini ifade etti.

ATAKLI'YA 10 AY HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme, Can Ataklı'nın üzerine atılı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçunun yasal unsurlarının oluştuğunu kaydederek 10 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme verilen cezanın iki yıldan az olması nedeniyle cezanın ertelenmesine karar verildi.