Can Ataklı'nın yargılandığı davada yeni gelişme: Savcı 3 yıla kadar hapis istedi

Yayınlanma: 10.09.2024 - 12:32

Güncelleme: 10.09.2024 - 12:34

YouTube üzerinden paylaşılan 22 dakika 22 saniyelik videonun birkaç saniyelik bölümü kesilerek başlatılan algı sonucunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya bugün devam edildi.

Duruşmaya Can Ataklı katılmazken avukatı mahkemede hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Ali Yalçın ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuki Hizmetler Birimi avukatı, Türk Devletleri Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı avukatı da katıldı.

"KIŞKIRTICI TUTUM"

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Ataklı’nın sarf ettiği sözlerin kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiğini, sözlerin halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa ve ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğunu öne sürdü.

Mütalaada, Can Ataklı’nın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ataklı’nın avukatı, açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için mahkemeden süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Can Ataklı ile avukatına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 10 Ekim'e erteledi.