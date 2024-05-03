Gazeteci Celal Başlangıç yaşamını yitirdi
Gazeteci yazar Celal Başlangıç, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybetti.
Gazeteci yazar Celal Başlangıç yaşamını yitirdi. Başlangıç, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
Celal Başlangıç, 1956 yılında İstanbul’da doğdu. Gazeteciliğe 1975’te Ege Ekspres gazetesinde başladı.
Celal Başlangıç bir dönem Cumhuriyet gazetesinin Adana Bölge Temsilciliği, İç Politika Servis Şefliği, Yazıişleri Müdürlüğü görevlerini üstlenmişti.
Başlangıç son olarak kurucusu olduğu Artı TV'de program yapıyor ve Artı Gerçek'te yazıyordu.
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