Gazeteci Elif Akgül, HDK davasında ikinci kez hakim karşısına çıktı: 10 yıla kadar hapsi istendi, yurtdışına çıkış yasağı kaldırılmadı

Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik operasyon kapsamında 18 Şubat’ta gözaltına alınıp tutuklanan, 2 Haziran’da ise tahliye edilen gazeteci Elif Akgül ve Mehmet Saltoğlu’nun, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması bugünİstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşma savcısı mütalaasında, iki sanık için de üzerine atılı suç kapsamında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.

“ALMANYA’DAKİ ÖDÜL TÖRENİNE KATILAMAMASI TÜRKİYE’NİN İTİBARINI ZEDELİYOR”

Avukatı, Elif Akgül’ün 16 Ekim’de Almanya Parlamentosu’nda düzenlenen ödül törenine, hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı nedeniyle katılamadığını ve bunun Türkiye’nin itibarını zedelediğini ifade etti.

EK SÜRE TALEP EDİLDİ, DURUŞMA ERTELENDİ

Avukat, mütalaanın duruşmadan 18 saat önce UYAP’tan erişimlerine açıldığını belirtti ve bu nedenle savunma yapabilmek için süre talep etti.

Mahkeme, iki sanık hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının devamına karar vererek, duruşmayı 20 Ocak 2026, saat 10.45’e erteledi.