Gazeteci Ercan Küçük’e NATO’cu dernek haberi nedeniyle soruşturma

soL’da yayımlanan bir haber nedeniyle gazeteci Ercan Küçük hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Küçük’ün cep telefonu ve SIM kartına el konuldu.

Soruşturma, soL’da yayımlanan “Partiler üstü bir örgütlenme ağı: NATO’cu gençlik kuluçkada” başlıklı haber nedeniyle başlatıldı. Haberde Türkiye’deki bazı think-tank kuruluşları ve gençlik ağları üzerinden NATO bağlantılı bir yapılanmanın incelendiği ifade ediliyordu.

Habere ilişkin olarak Türk Atlantik Konseyi ve başkanı Mustafa Veysel Güldoğan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine savcılık gazeteci Küçük’ü ifadeye çağırdı.

“YAPTIĞIM ŞEY GAZETECİLİK FAALİYETİDİR”

Ercan Küçük ifadesinde, söz konusu yazının gazetecilik faaliyeti kapsamında hazırlandığını belirtti.

Küçük, haberde yer alan bilgilerin açık kaynaklardan yapılacak basit bir araştırmayla dahi ulaşılabilecek veriler olduğunu ifade ederek suçlamaları kabul etmedi. NATO karşıtı bir gazeteci olduğunu belirten Küçük, haberde suç teşkil edecek herhangi bir ifadenin bulunmadığını savundu.

‘YANILTICI BİLGİ’ İDDİASI

Şikâyet dilekçesinde ise haberde “Türk Atlantik Konseyi ve yöneticileri hakkında gerçeğe aykırı ve manipülatif bilgiler” yer aldığı iddia edildi.

Dilekçede haber nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, “basın yoluyla hakaret”, “iftira” ve “kişilerin huzur ve sükûnunu bozma” suçlarının işlendiği öne sürüldü. Ayrıca kullanılan ifadelerin derneği “karanlık bir örgütlenme ağı” gibi gösterdiği savunuldu.

TELEFON VE SIM KARTA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında savcılık, Küçük’e ait cep telefonu ve SIM kartına el konulmasını talep etti.

Kararda, telefon üzerinde inceleme yapılması ve gerekli görülmesi halinde verilerin yedeklenerek analiz edilmesi istendi. Dijital inceleme için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü’nün yetkilendirilmesi talep edildi.

AVUKAT: “SORUŞTURMA CEZALANDIRMA ARACINA DÖNÜŞTÜ”

Küçük’ün avukatı Mustafa Mert Doğan, el koyma kararının hukuki bir gerekçeye dayanmadığını belirterek uygulamanın fiilen cezalandırma aracına dönüştüğünü savundu.

Doğan, suçlamaların telefon veya SIM kart üzerinden elde edilebilecek herhangi bir delille ilişkilendirilemeyeceğini ifade ederek, soruşturma dosyasında suç unsuru bulunmadığını ve kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi gerektiğini söyledi.