Gazeteci Ercüment Akdeniz hakkında karar

HDK’ye yönelik olarak 18 Şubat 2025 tarihinde İstanbul merkezli operasyonlarda ev baskınıyla gözaltına alınan ve 22 Şubat 2025’te tutuklanan gazeteci Ercüment Akdeniz hakim karşısında.

Akdeniz'in ilk duruşması İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

''KİTABIN YAZARI DİMİTROV''

Ercüment Akdeniz, savunmasında "Saat 5’te evden çıktıktan sonra gözaltına alındım. Bana saati geldiğinde evimin basılacağı söylendi. Anahtarla kapıyı açma teklifimi kabul etmediler ve levye kullandılar" ifadelerini kullandı. İddianamenin maddi hatalarla dolu olduğunu dile getiren Akdeniz, ''Savcı 'Faşizme Karşı Beleştepe' diye bir kitap ismi yazmış. Bahsedilen kitap 'Faşizme Karşı Birleşik Cephe', yazarı Dimitrov" ifadelerini kullandı.

SAVCIDAN TUTUKLULUĞUNA DEVAM TALEBİ

Savcı Akdeniz'in tutukluluğunun devamını istedi.

Duruşmayı DİSK Basın-İş, DFG, MLSA Eş Direktörü Barış Altıntaş, HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, EHP, DEM Parti, Türkiye İşçi Partisi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile Ercüment'in ailesi ve gazeteciler takip etti.

Mahkemeye karar için ara verildi.

KARAR VERİLDİ

Aradan sonra mahkeme Akdeniz hakkında karar verdi.

Ercüment Akdeniz için tutukluluğun devamına karar verildi.