Gazeteci Ercüment Akdeniz HDK davasından beraat etti

Gazeteci ve eski EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik soruşturma kapsamında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti. Akdeniz, bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, Akdeniz ve avukatının savunmasının ardından beraat kararı verdi.

AKDENİZ’DEN İLK AÇIKLAMA

Kararın ardından açıklama yapan Akdeniz, kendisine destek ve dayanışma gösterenlere teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul başsavcılığı tarafından yürütülen HDK soruşturması kapsamında 50 kişi 18 Şubat 2025’te gözaltına alınmıştı. DBP, DEM Parti, Devrimci Parti, EMEP, ESP, HDK, SYKP, Yeşil Sol Parti üyesi çok sayıda kişi Vatan Emniyet’e götürülmüştü.

21 Şubat’ta Çağlayan Adliyesi’ne getirilen Atila Özdoğan, Ece Yıldız Karabacak, Özlem Feza Sezer Bayram, Yakup Kadri Karabacak, Aynur Cengiz, Ayşe Bengi Çelik, Dilek Posl, Erkin Barın Göylüler, Kardelen Taş, Melek Kızılcaok, Şengül Erdoğan, Elif Akgül, İlknur Melengeç, Mehmet Saltoğlu, Ayşe Panuş, Ercüment Akdeniz, İbrahim Halit Elçi, Tarık Yıldız, Zeyfu Fakir, Alya Akkuş, Esengül Demir, Melih Kayhan Pala, Osman Zorba, Pınar Aydınlar, Saime Oğuzhan, Sema Barbaros Durmuş, Semiha Şahin, Ahmet Saymadi, Berfin Azdal ve Emrecan Bayram tutuklanmıştı.

Savcılık, Akdeniz ve gözaltına alınan diğer kişilerin “HDK yapılanması içinde İstanbul’da faaliyet gösterdiğini” iddia etmişti.