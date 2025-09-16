Gazeteci Fatoş Erdoğan'a soruşturma: İfade verdi

Gazeteci Fatoş Erdoğan hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Fatoş Erdoğan, 12 Eylül tarihinde yaptığı paylaşımda, "Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasını takip ediyorum. Gün boyu gelişmeleri aktardım. Duruşma arasında Siber Şube'den aradılar. Pazartesi, ifade vermek için Vatan Emniyet’e gideceğim" dedi.

Soruşturma kapsamında bugün ifade veren Fatoş Erdoğan, "CHP İstanbul İl Başkanlığı önünden paylaştığım üç video haber, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla savcılık tarafından soruşturma konusu yapıldı" bilgisini paylaştı.

"İYİYİM"

Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdiğini aktaran Erdoğan, "İyiyim, destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.