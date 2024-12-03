Köy muhtarının acı ölümü: Kalp krizi sonrası hayatını kaybetti
Afyonkarahisar’da 60 yaşındaki köy muhtar geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.
Emirdağ ilçesine bağlı Yukarıkurudere Köyü Muhtarı Şaban Cıvık geçirdiği kalp krizi sonrası hayata veda etti.
Cıvık’ın ölümü yakınları başta olmak üzere köy halkına üzüntüye boğdu. Cıvık’ın bugün gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği belirtildi.
Etiketler: #muhtar #afyonkarahisar
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