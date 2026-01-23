Gazeteci Furkan Karabay'a tutuklama talebi! İfadesi ortaya çıktı...

Gazeteci Furkan Karabay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alındı. Karabay'a “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması yöneltildi.

KARABAY'A TUTUKLAMA TALEBİ

Son olarak Karabay, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Karabay'ın ifadesi ortaya çıktı.

Söz konusu ifade şöyle:

"Twitter yani X'te yer alan @frknkarabay isimli şahsıma ait hesap erişime engellendi ancak ne için erişime engellendiğini bilmiyorum, bu yönde tarafima herhangi bir tebliğ yapılmadı. Hali hazırda kullanmış olduğum @karabayfurkann isimli twitter hesabı tarafıma aittir. Yine X'te yer alan @medyascope isimli twitter hesabına ait haber kanalında muhabir olarak çalışmaktayım.

Tarafıma sormuş olduğunuz daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan yargı mensubu ile alakalı tweeti attım. Ancak burada bahsetmek istediğim husus herhangi bir yargı mensubuna yönelik değil İBB soruşturma dosyasında dosya içerisine girmiş olan ve dönemin başsavcı vekili tarafından dosyaya eklenmiş olan evrakı anlatmaktı. Yapmış olduğum bu paylaşımın herhangi bir yargı mensubuna yönelik eylem içermediği bir gazeteci muhabir olarak haber değeri taşıdığını düşündüğüm belgeyi Medyascope isimli internet haber sitesine koydum, şahsi Twitter'ımda da bunun linkini paylaştım."

"YANILTICI BİLGİYİ YAYMA GİBİ BİR DURUM YOKTUR"

Haberin sadece kamuoyunu bilgilendirme amacı taşıdığını belirten Karabay son olarak, "Söz konusu belgeyi avukatlarım ifade bitiminde sunacaktır. Yaptığım haberlerin belgesi mevcuttur. Daha önce yaptığım haberlerde ortadadır. Yaptığım habercilik faaliyeti de ortadadır. Hepsi somut gerçeklik taşımaktadır. Dolayısıyla yanıltıcı bilgiyi yayma gibi bir durum söz konusu değildir. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.