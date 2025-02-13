Gazeteci Furkan Karabay hakkında iddianame düzenlendi: 11 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyor

Yayınlanma: 13.02.2025 - 15:08

Güncelleme: 13.02.2025 - 15:08

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 30 Ekim 2024'te gözaltına alınan ve aynı günün akşamı tutuklanarak görevden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna karşı yapılan itiraz ile ilgili paylaşım yapan Gazeteci Furkan Karabay hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Başsavcı Vekili Can Tuncay ve eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı şu an Yargıtay Üyesi olan Şaban Yılmaz "mağdur", Furkan Karabay ise "şüpheli" olarak yer aldı. Furkan Karabay'ın soruşturmaya konu paylaşımı 6 Kasım 2024'te herkese açık sosyal medya X hesabından yaptığının belirtildiği iddianamede, ifadesi alınan Karabay'ın paylaşımı kendisinin yaptığını ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirttiği bilgisine yer verildi.

İddianamede, paylaşımın yapıldığı tarihte dosya mağdurlarından olan Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu, Can Tuncay'ın Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili olduğu, Şaban Yılmaz'ın da İstanbul eski Cumhuriyet Başsavcısı ve halen Yargıtay Üyesi olduğu, mağdurların daha önceden terör suçlarına bakmakla görevli birimlerde görev aldıkları ve DHKP/C başta olmak üzere çeşitli terör örgütlerince hedef haline getirildiklerinin bilindiği kaydedildi.

"HAKARET VE HEDEF GÖSTERME" İDDİASI

İddianamenin hukuki değerlendirme bölümünde, Furkan Karabay tarafından yapılan paylaşım içeriğinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in, terör örgütü mensubu olduğu kamuoyunca bilinen ve yurt dışına kaçmış eski bir savcıya benzetildiği ve Akın Gürlek ile Şaban Yılmaz'ın şeref, onur ve haysiyetini zedelemek amacıyla 'rüşvet' gibi yakıştırmalar isnat edildiği iddia edildi. İddianamede, aynı paylaşımda Ahmet Özer'e PKK/KCK üyeliği kapsamında başlatılan ve halen devam eden soruşturma neticesinde Karabay'ın, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay'ın isimlerini terör örgütlerine hedef gösterecek şekilde açıkça yazmak suretiyle hüviyetlerini açıkladığı" öne sürüldü.

11 YIL 9 AYA KADAR HAPSİ TELEP EDİLDİ

Karabay'ın "Esenyurt Belediye binası kapıları 30 polis eşliğinde kırıldı" şeklindeki paylaşımının, 11 Kasım 2024 tarihli Görüntü İzleme Çözümleme Tutanağının incelenmesi sonucunda gerçeğe aykırı olduğunun anlaşıldığının belirtildiği iddianamede Furkan Karabay'ın, "Zincirleme şekilde kamu görevlisine grevinden dolayı alenen hakaret", "Zincirleme şekilde terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" ve "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından toplamda 3 yıl 6 aydan 11 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi.

MAYIS'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, mahkeme heyetinin incelemesinin ardından kabul edildi. Furkan Karabay, 27 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.