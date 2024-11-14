Uluslararası basın örgütlerinden Furkan Karabay için çağrı!

Yayınlanma: 14.11.2024 - 12:28

Güncelleme: 14.11.2024 - 12:33

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in tutuklanması ve yerine kayyum atanması ile ilgili soruşturma sürecine ilişki haberi ve sosyal medya paylaşımları sonrası gazeteci Furkan Karabay'ın gözaltına alınıp tutuklanmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Uluslararası gazetecilik meslek örgütleri, ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme’, ‘kamu görevlisine hakaret’, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamaları yöneltilen gazetecinin tutuklanmasına yaptıkları açıklama ile tepki gösterdi.

"DERHAL SERBEST BIRAKILMALI"

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF), Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği (P24), Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Committee to Protect Journalists’in (CPJ) ortak açıklamasında şunlara yer verildi:

“10Haber muhabiri Furkan Karabay tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili soruşturma sürecine dair haberi ve sosyal medya paylaşımları sonrası 8 Kasım 2024 günü gözaltına alınmıştır.

‘Kamu görevlisini hedef gösterme’, ‘kamu görevlisine hakaret’ ve ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamaları yöneltilen Karabay, 9 Kasım günü savcılık ifadesi alınmadan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gazetecinin tutuklanma gerekçesi olarak ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ gösterildi.

Karabay daha önce ise yargı mensuplarına dair yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarını kamuya açık bir davanın mahkeme tutanaklarına dayanarak haberleştirdiği için tutuklanmıştı.

Türkiye’de yargı mensupları veya yargının işleyişiyle ilgili sorunlara dair haber yapan gazeteciler artan bir şekilde “terörle mücadele görev almış kişiyi hedef göstermek” suçundan tutuklanıyor. 2023 yılında muhabir Fırat Can Arslan, bir hakim ile savcının Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararını sosyal medya paylaşımında duyurduğu için tutuklanmış; Arslan’ın paylaşımını yeniden paylaşan dört diğer gazeteci ise gözaltına alınmıştı.

Karabay’ın tutuklanması yargı hakkında haber yapmanın gittikçe kriminalize edilmesinin en son örneğidir. Kamuoyunu aydınlatmak için sadece görevini yapan gazetecilere yönelik bu saldırılar, halkın bilgi edinme hakkının ihlali olmanın yanı sıra anayasada koruma altında olan ifade ve basın özgürlüğünün ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) başta olmak üzere Türkiye’nin taraf olduğu birçok uluslararası sözleşmenin ihlalidir.

Tutuklamalar ve yargısal saldırılar bugüne kadar gazetecileri susturamadığı gibi, bundan sonra da susturamayacaktır.

Furkan Karabay’ın haberleri nedeniyle hukuksuzca tutuklanmasını kabul etmiyoruz. Gazetecilere yönelik korkutma, yıldırma ve baskı politikalarını kabul etmiyoruz. Biz aşağıda bulunan sivil toplum örgütleri ve basın meslek kuruluşları olarak, gazeteci Furkan Karabay’ın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Furkan Karabay, Ahmet Özer’in tutukluluğa itirazın reddedilmesinin ardından sosyal medya hesabında bazı paylaşımlarda bulunmuştu.

Karabay paylaşımlarında, yakın zamanda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan ve muhalefet tarafından eleştirilen Akın Gürlek ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Can Tuncay’ın adına yer vermişti. Gürlek’e Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel tarafından “yeni Zekeriya Öz” diye hitap edildiğini hatırlatan Furkan Karabay, iki ismin tanışıklığının da Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okudukları yıllara dayandığını yazmıştı.

Karabay, bugüne dek pek çok FETÖ soruşturması yürüttüğünü ifade ettiği Tuncay’ın bir TSK mensubu hakkında hazırladığı tartışmalı iddianameyle ilgili ayrıntıları da aktarmıştı.

Furkan Karabay, emniyetteki ifadesinde ise “Suçlamaların içi boştur. Ben sadece gazetecilik görevimi yerine getiriyorum” demişti.