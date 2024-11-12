Gazeteci Furkan Karabay'ın tutukluluğuna itiraz edildi: Hukuken mümkün değil

Yayınlanma: 12.11.2024 - 15:33

Güncelleme: 12.11.2024 - 15:34

Gazeteci Furkan Karabay, yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanma süreci ve tutukluluğuna yapılan itirazın reddine ilişkin mahkeme kararı hakkında kaleme aldığı yazı ve yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanmıştı.

Karabay'ın avukatları Enes Hikmet Ermaner ile Harun Karabay, Karabay'ın tutukluluğuna karşı bugün nöbetçi asliye ceza mahkemesine gönderilmek üzere, kararı veren İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz dilekçesi sundu.

Furkan Karabay'ın tutukluluğuna karşı bugün verilen itiraz dilekçesinde, tutuklama kararında suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, delillerin henüz tam toplanmamış olması, atılı suça ilişkin kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacak olması nedenleriyle tutuklama kararı verildiği, ancak bu gerekçelerden hiçbirinin somut olayla örtüşmediği belirtildi.

"DELİLLERE ERİŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Dilekçede, tutuklama gerekçelerinden olan "Delillerin henüz tam toplanmamış olması" hususuna ilişkin açıklamada bulunan avukatlar, müvekkilleri Karabay'ın gazetecilik faaliyeti kapsamında yapmış olduğu haber ve eski adı Twitter olan X paylaşım sitesinde yapmış olduğu paylaşımlar olduğunu, bu haber ve paylaşımlara ilişkin kolluk araştırma ve tespit tutanaklarının bulunduğunu, müvekkillerinin bu delillere herhangi bir şekilde erişmesinin ve bir delil karartma faaliyetinde bulunmasının mümkün olmadığını kaydetti.

"CEZA VERİLSE BİLE BİR GÜN DAHİ YATMAYACAK"

Tutuklama gerekçelerinden, "Atılı suça ilişkin kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı ile ölçülülük ilkesi" hususuna değinilen dilekçede avukatlar, müvekkilleri üzerine atılı suçun Terörle Mücadele Kanunu'nun 6'ncı maddesinde düzenlenen, 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' suç maddesi olduğunu, bu maddede de atılı suçun gerçekleşmesi halinde verilebilecek cezanın 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olarak düzenlendiği, Karabay'a alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilse dahi erteleme sınırında kalacağı ve bir gün bile hapis yatmayacağını belirttiler.

"ÖZNEL YORUM KATMADAN HABERLEŞTİRDİ"

Müvekkillerinin üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığını itiraz dilekçesinde kaydeden avukatlar Ermaner ile Karabay, müvekkilleri Furkan Karabay'ın, haberinde ve sosyal medya paylaşımlarında; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma yürütülen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, soruşturma kapsamında Başsavcı vekili Can Tuncay tarafından hazırlanan tutuklamaya sevk müzekkeresini ve Özer'in avukatlarının savcılığa sunduğu tutuklama kararına itiraz dilekçesini 'hiçbir öznel yorum katmadan' haber haline getirdiğini belitti.

Müvekkillerinin, soruşturmaya konu haber metni içeriğinde Başsavcı Vekili Can Tuncay'ın tutuklamaya sevk müzekkeresinde imzası bulunması ve adliyenin Başsavcısı Akın Gürlek'in soruşturmanın başında olması nedeniyle haber metninde kamuoyuna aktardığını kaydeden avukatlar, müvekkilleri Karabay'ın yalnızca terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme suçundan tutuklanmasına karar verildiğini, bu suçun unsurlarının ise Yargıtay içtihatlarıyla ortaya konulduğunu kaydetti.

"BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRLARI İÇİNDE"

Avukat Enes Hikmet Ermaner ile Harun Karabay itiraz dilekçesinde; müvekkilleri Furkan Karabay'ın bir gazeteci olarak soruşturmaya konu haber ve paylaşımları kamuoyunu bilgilendirmek üzere hiçbir öznel yorum eklemeden okuyucularına aktardığını, müvekkillerinin suç işleme kastı olmadığını ve gazetecilik faaliyetinin basın ve ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kaldığını ifade etti.

"ÖZGÜR ÖZEL ZATEN AÇIKLAMIŞTI"

İtiraz dilekçesinde, savcılığın tutuklamaya yönelik sevk yazısında, PKK/KCK üyeliği nedeniyle yürütülen soruşturmanın Can Tuncay ve Akın Gürlek tarafından yürütüldüğünün belirtilmesi nedeniyle müvekkillerinin Can Tuncay ve Akın Gürlek'i terör örgütlerine hedef gösterdiği iddia edildiği, ancak bu bilgilerin basit bir internet aramasıyla herkesin kolayca ulaşılabileceği bilgiler olduğu, bunun ise 'bir sırrın müvekkilleri tarafından ifşa edilmesi' şeklinde lanse edilmeye çalışıldığı kaydedilerek, Ahmet Özer'in tutuklanmasından sonra açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, soruşturmanın Akın Gürlek tarafından yürütüldüğünü belirterek açıklamalar yaptığı belirtildi.

"HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL"

Dilekçede, Akın Gürlek ile Can Tuncay'ın isimleri ile internet ortamında yapılan aramada fotoğraflarının da çıktığı belirtilerek, müvekkilleri Karabay'ın terörle mücadelede görev almış kamu görevlisinin kimliğini ifşa ederek hedef gösterme suçunu oluşturmasının hukuken mümkün olmadığı kaydedilerek, Furkan Karabay'ın tahliyesine karar verilmesi talep edildi.