Gazeteci Hakan Tosun cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı: Duruşma tarihi belli oldu!

Gazeteci Hakan Tosun cinayetine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Elips Haber'de yer alan habere göre, İddianamede şüpheliler Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin’in “kasten öldürme” suçundan cezalandırılmaları istendi.

İddianameyi kabul eden Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma için 6 Mayıs’a gün verdi.

NE OLMUŞTU?

Hakan Tosun, 10 Ekim 2025 akşamı Esenyurt'ta saldırıya uğradı. Yol kenarında baygın halde bulunan Tosun hastaneye kaldırıldı ancak üzerinde kimlik bulunmadığı için hastane kaydı yapılamadı.

Elips Haber'de yer alan habere göre, Bu nedenle de ailesine günlerce ulaşılamadı. Hastanede beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı, yoğun bakıma alındı. Ancak üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 13 Ekim Pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşti. Polis soruşturmada 18 ve 24 yaşlarındaki iki şüpheliyi gözaltına aldı. Bu kişiler daha sonra "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.