Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde skandal iddia: Saldırganları taşıyan şahıs 'tanık' olarak serbest bırakıldı!

İstanbul Esenyurt’ta 10 Ekim akşamında gazeteci, belgeselci ve aktivist Hakan Tosun, ailesinin evine giderken kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Uzun süre kendisinden haber alınamayan Tosun’un, ağır yaralı halde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığı ortaya çıktı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Tosun, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ 'TANIK' OLARAK DİNLENMİŞ

Cinayet soruşturmasında 2 saldırgan daha önce tutuklanmıştı. Ancak olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsünün de görüntülerinin ortaya çıkmasıyla dosyada yeni bir ayrıntı gündeme geldi.

Halk TV muhabiri Umut Taştan’ın aktardığına göre, saldırganı taşıyan Yusuf Ö. adlı şahıs, ifadesinde saldırganı olay yerine götürdüğünü kabul etti.

Buna rağmen, Yusuf Ö.’nün “tanık” sıfatıyla ifade verdiği ve serbest bırakıldığı iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Ekim’de Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana gelen saldırının faillerini kısa sürede tespit etti.

Saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen A.M. (18) ve A.Ş. (24) isimli iki şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.