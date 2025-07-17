Gazeteci Hasan Cemal, Yunanistan'da hastaneye kaldırıldı

Gazeteci Hasan Cemal, tatil için bulunduğu Yunanistan’ın Leros Adası’nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Yapılan ilk müdahalenin ardından Cemal’in, tedavisinin devamı için Muğla'nın Bodrum ilçesine sevk edileceği öğrenildi.
Leros Devlet Hastanesi’nde, İstanbul’daki doktoru Prof. Dr. Talat Kırış’la koordineli olarak gerçekleştirilen muayene ve tomografi sonrası Cemal’in kanındaki CRP değerinin yükseldiği tespit edildi.
Yapılan değerlendirmelerde rahatsızlığın enfeksiyon kaynaklı olduğu bildirildi.