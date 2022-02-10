Gazeteci Levent Gültekin'i darbeden sanıkların yargılanmasına devam edildi
Gazeteci Levent Gültekin'in darbededilmesine ilişkin açılan davanın görülmesine devam edildi.
Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki Levent Gültekin ile avukatı katıldı.
Duruşmada söz verilen müşteki Gültekin, Bakırköy'de meydanda taksiden indikten sonra göz göze geldiği iki kişinin arkasından gelmeye başladıklarını belirterek, "Hızlı hızlı yürürken arkama baktım, yoktular. Sonra kanala doğru gideyim derken 5 kişi karşıma çıktı, arkaya doğru gitmek istedim ancak arkamdan da 5-6 kişi geldi. Sonra sağdan soldan gelmeye başladılar. Kaçamadım" diye konuştu.
Cumhuriyet savcısı, mütalaasını hazırlamak için dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti.
Mahkeme, dosyanın mütaalasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 8 Mart 2021'de canlı yayına Bakırköy'deki televizyon kanalına gitmek isteyen Gültekin'in bir grubun saldırısına maruz kaldığı anlatılıyor.
İddianamede, sanıklar Muhammed Emin Kılıç ve Ömer Doğru'nun ifadelerinde müştekiyle tartıştıkları belirtilerek, Doğru'nun müştekiye vurduğunu kabul ettiği kaydediliyor.
İddianamede iştirak halinde bir anda saldırdıkları müştekiyi yaralayan iki sanığın "nitelikli yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
Öte yandan, olayla ilgili 18 yaşından küçük bir kişi hakkındaki yürütülen soruşturma ise sürüyor.
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