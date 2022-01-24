Katledilen Pınar Gültekin davasında 9. duruşması bugün görülecek
Muğla’da kafe işletmecisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin’in ölümüyle ilgili davanın dokuzuncu duruşması bugün Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından iki yıl önce boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in davasının 9. duruşması bugün Muğla Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
CEMAL METİN AVCI'NIN BİR İDDİASI DAHA ÇÜRÜDÜ
20 Aralık 2021 Pazartesi günü görülen 8. duruşmada, mahkeme heyeti, Amerika Birleşik Devletleri'ne yazılan müzekkere sonucu Pınar Gültekin'e ait cep telefonu şifrelerinin gönderildiğini, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan incelemede Cemal Metin Avcı ile ilgili video ve fotoğrafların bulunmadığını açıkladı.
Mahkeme tarafından, ABD ile WhatsApp Türkiye temsilciliğinden bilgi ve belgelerin istenmemesine, bu konuda yeniden müzekkere yazılmamasına karar verdi. Ayrıca, ABD'den gelen belgelere artık ihtiyaç duyulmadığı, kararın Adalet Bakanlığı aracılığıyla ilgili makamlara bildirileceği belirtildi.
MERTCAN AVCI DURUŞMAYA KATILACAK
Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı’nın telefon sinyallerinden abisiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, Mertcan Avcı, 15 Şubat’taki duruşmada, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkışına çıkış yasağı ile tahliye edilmişti. Mertcan Avcı'nın bugün yapılacak 9. davada duruşma salonuna gelmesi istendi.
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