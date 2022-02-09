Gültekin Uysal'dan, 'Çiller DP’yi istedi' iddialarına sert yanıt: Demokrat Parti, marabasıyla satılık köy değil

09 Şubat 2022 Çarşamba, 17:26

Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in yeniden aktif siyasi yaşama dönmek için harekete geçtiği iddiaları siyaset kulislerini hareketlendirdi.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle İYİ Parti'nin oylarını kırmak için parti kuracağını öne sürdüğü Tansu Çiller iddialara, "şimdilik kurmayacağım" şartı ile itiraz ederken, Demokrat Parti (DP) lideri Gültekin Uysal'dan farklı bir çıkış geldi.

Katıldığı bir televizyon programında eski Başbakan Çiller'in "Demokrat Parti'yi istedi" iddialarına, "Bu bilgiyi yalanlayamam ama şu aşamada detay da veremem" sözleriyle yanıt veren Uysal, konuyla ilgili Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin sorularını yanıtladı.

"BİZİM O KAPILARIMIZ SONUNA KADAR KAPALI"

Çiller kanadından partisine yönelik bir temas olduğuna ilişkin iddiaları yalanlamayan Uysal, bu sürece nasıl baktıklarına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

Bizim o kapılarımız sonuna kadar kapalı. Geçmişte partimizde halef selef olarak görev yaptığımız insanlarla ilgili hak edip etmemesinden bağımsız bir şekilde karşılıklı polemiğe girmek istemiyorum. Durduğumuz yer, mesuliyetlerimiz belli. Biz de o istikamette hareket ediyoruz. Siyasi partilerin tüzükleri, kuralları, delegeleri var. Kendi kararlarını kendi verir. Dolayısıyla da Demokrat Parti, marabasıyla satılık köy falan değil. Bu tür ahbap-çavuş ilişkisiyle biz görev almadık, seçilmedik. Partilerin yönetim değişikliğinin usulü kongrelerdir. 20 yıldır bıktık bu teranelerden. Bu partinin kendilerine sıfat bahşettiği, emanet olan o sıfatların gereğini yapmalarını lider, lider kadrolarından bekliyoruz. Biz kurucu irademizin ortaya koyduğu ruh, anlayış ve prensiplerle bugün de durduğumuz noktada konjonktüre aldanmadan milletin, kamunun menfaatlerine bakarak siyasi tercihlerimizi belirliyoruz. O açıdan durduğumuz yer çok net.

"KENDİ GEÇMİŞLERİNİ İNKÂR ETMİŞ OLURLAR"

DP lideri Uysal, Tansu Çiller'in yeni bir parti kurma olasılığını, "Kendi geçmişlerini inkâr etmiş olurlar" sözleriyle değerlendirdi, "Umarım bu tür yanlış yollara tevessül etmezler. İsimlerden bağımsız ifade etmek isterim; kendilerini Başbakanlık dâhil bu tür makamlara taşıyan, emek vermiş insanlara sadakatlerinin gereğini yapmalarını bekleriz biz her şeyden önce. Temennimiz kendi varlık sebeplerinin referansı olan Demokrat Parti'ye sadakat göstermeleridir. Ama göstermiyorlarsa da bu kendi bilecekleri iştir" dedi.

"OPERASYONEL HAMLELERLE KURDURULMUŞ SİYASİ ORGANİZASYONLAR ETKİ GÖSTEREMEZ"

Seçim sürecine kısa bir süre kala eski Başbakan Çiller’in parti kuracağı iddialarının gündeme gelmesini "Nafile çabalar" olarak nitelendiren Uysal, yeni partinin Erdoğan'ın desteğiyle kurulacağı değerlendirmesine ilişkin de şunları söyledi: