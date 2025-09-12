Gazeteci Mehmet Baran Kılıç’a hapis cezası

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki usulsüzlükleri, skandal atamaları ve öğrencilere yönelik baskıları gündeme getiren gazeteci Mehmet Baran Kılıç, Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri Hasan Fehmi Topal hakkında yaptığı haber nedeniyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kılıç, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Dava, Topal’ın şikâyeti üzerine açıldı. Soruşturma kapsamında “hakaret, kişisel verileri ele geçirip yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve iftira” suçlamaları yöneltilen Kılıç, hakaret suçlamasından beraat ederken, “kişisel verileri ele geçirip yayma” suçlamasından cezalandırıldı.

Mahkeme, cezaya Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararı verdi.

Kılıç, söz konusu bilgilerin kamuya açık kaynaklardan derlendiğini şu sözlerle vurguladı:

“Kişisel veri dedikleri önceden yayınlanan haber ve duyurular, LinkedIn bilgileri, herkese açık CV, YÖK tez kayıtları… Yazdığım şeyler tamamen herkesin ulaşabildiği açık kaynaklardan oluşuyor. Hatta bunların bir kısmını genel sekreter kendi LinkedIn hesabından bile paylaşmıştı. Ama ben yazınca suç oluyor.”

Kararın henüz kesinleşmediğini belirten Kılıç, gerekçeli kararın ardından istinaf yoluna başvuracaklarını açıkladı.

Kılıç, bu kararın basın özgürlüğü açısından vahim olduğuna dikkat çekerek, “Hakkında haber yaptığınız kişinin açık kaynaklardan ulaşabileceğiniz biyografisini yazmak suç sayılıyor. Oysa aynı bilgiler daha önce başka haberlerde de yer aldı ve sorun olmadı. Yazmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.