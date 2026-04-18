Gazeteci Mehmet Yetim tutuklandı

Şanlıurfa’da gazeteci Mehmet Yetim, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Yetim hakkında, kaleme aldığı bir haber nedeniyle işlem başlatıldığı öne sürüldü.

Sabah saatlerinde evinden gözaltına alınan Yetim, emniyetteki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Yetim, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

Mahkeme, “adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı” gerekçesiyle gazeteci Mehmet Yetim’in tutuklanmasına karar verdi.

AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Yetim’in tutuklandığını ailesi duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, tutuklamaya gerekçe gösterilen suçlamanın üst sınırının 3 yıl olduğu ve suç kastının bulunmadığı savunuldu.

Gazeteci Yetim'in sosyal medya X hesabından ailesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KAMUOYU SAYGIYLA DUYURULUR

Kardeşimiz Mehmet Yetim 18 Nisan 2026 tarihinde Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir soruşturma kapsamında üst sınırı 3 yıl olan ve suç kastının olmadığı açık olan bir haberinden dolayı TUTUKLANMIŞTIR.

Verilen bu tutuklama kararının gerekçesi olarak gösterilen adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı ise tarafımızı daha da üzmüştür. Çağırıldığı takdirde kolluk makamlarına gitmekten asla imtina etmeyen Gazeteci Mehmet Yetim’in gece saatlerinde evinden gözaltına alınmış olmasının yerinde olmayan bir karar olduğunu düşünmekteyiz.

Nitekim adli sicili temiz olan Kardeşimiz Gazeteci Mehmet Yetim’in ceza alsa dahi 1 gün cezaevine girmeyeceği açık olan bir suç isnadından dolayı tutuklanmış olmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Bu karara karşı itiraz yoluna başvuracağımızı ve hukuki süreci sabırla sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunmaktayız.

(Bu paylaşım Mehmet Yetim’in bilgisi dahilinde biz aile fertleri tarafından yapılmıştır.)"