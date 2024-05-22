Gazeteci Mustafa Yavuz'dan tutuklu CHP'li belediye başkanına ziyaret

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nden Mustafa Yavuz, 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasının ardından tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü cezaevinde ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 11:04
Gazeteci Mustafa Yavuz'dan tutuklu CHP'li belediye başkanına ziyaret
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Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nden Mustafa Yavuz, 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasının ardından tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e cezaevinde ziyarette bulundu.  Ziyaret sonrası grup adına açıklama yapan gazeteci  Mustafa Yavuz, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasının ardından tutuklanan Kepez Belediye Başkanı CHP'li Mesut Kocagöz'ün moralinin yüksek olduğunu ve adaletin tecelli etmesini beklediğini söyledi. Yavuz, “Belediye başkanının en büyük üzüntüsü milletin iradesine indirilen darbe”dedi.

Gazeteci Mustafa Yavuz, Mesut Kocagöz'e gerçekleştirilen ziyaretin ardından yaptığı şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'da hukuksuz bir şekilde tutuklanan Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz'ü cezaevinde ziyaret ettik. Mesut Başkanımız haksız ve hukuksuz yere cezaevinde tutuluyor. Bu hukuksuzluğun biran önce sonlandırılması gerekiyor. Görüşmemizde Mesut Başkanımız hukukun üstünlüğüne olan inancının tam olduğunu belirterek Antalya ve Kepez halkına selamlarını iletti. Kepez'e hizmet noktasında halkın iradesinin cezaevinde alıkonulduğunu söyledi."

Mustafa Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise "Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz’ü cezaevinde ziyaret ettim, herkese çok selamları var, yakında aramızda olacak morali çok iyi inancı tam Özgürlük yakın..." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

12 Nisan’da Sarısu bölgesindeki teleferik tesisinde meydana gelen kazada, parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2’si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi ise yaklaşık 22,5 saat süren çalışmanın sonunda kurtarılmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden, aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile A.B.S, O.E, S.T. ve S.Y. tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün de bulunduğu 5’i tutuklu 12 sanık hakkında, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” ve “trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma” suçlarından 27’şer yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.


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