Teleferik kazasının ilk duruşma tarihi belli oldu: CHP'li Mesut Kocagöz hakim karşısına çıkacak

Antalya'da 12 Nisan'da meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralanıp 184 kişinin de mahsur kalmasıyla sonuçlanan teleferik kazasının ilk duruşma tarihi belirlendi. Döşemealtı L Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve diğer 4 sanık 11 Haziran’da hakim karşısına çıkacak.

İHA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 19:03
Teleferik kazasının ilk duruşma tarihi belli oldu: CHP'li Mesut Kocagöz hakim karşısına çıkacak
Abone Ol google-news

12 Nisan'da Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketi ANET tarafından işletilen Sarısu Teleferik Hattı’nda 5 nolu direğin bağlantı noktasından kopması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmış, 184 kişi ise mahsur kalmıştı.

Kazanın ardından aralarında eski ANET Genel Müdürü olan Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz’ün de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

7 Mayıs 2024 Salı günü, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 36 sayfalık iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, Kocagöz ve diğer sanıklar hakim karşısına çıkacağı ilk duruşma tarihi de açıklandı.

11 Haziran Salı günü Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak sanıkların "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.


mesut kocagöz haberleri Ağır Ceza Mahkemesi haberleri Teleferik haberleri

İlgili Haberler

Antalya'daki teleferik kazasında istenen cezalar belli oldu

Antalya'daki teleferik kazasında istenen cezalar belli oldu
Teleferik faciasında yeni gelişme: Kocagöz’ün tutukluluğuna 2’nci itiraz

Teleferik faciasında yeni gelişme: Kocagöz’ün tutukluluğuna 2’nci itiraz
Antalya'da yaşanan teleferik faciası skandalı ortaya çıkardı

Antalya'da yaşanan teleferik faciası skandalı ortaya çıkardı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tartışma yaratan o fotoğrafa CHP'den yorum: 'Samimi bir ortamda...'

Tartışma yaratan o fotoğrafa CHP'den yorum: 'Samimi bir ortamda...'
Son 53 yılın en sıcak ayı belli oldu!

Son 53 yılın en sıcak ayı belli oldu!
Ayşe Ateş canlı yayında Sinan Ateş'in 'görevini' açıkladı: 'Liste hazırlıyordu, darbe komisyonuna götürüyordu'

Ayşe Ateş canlı yayında Sinan Ateş'in 'görevini' açıkladı: 'Liste hazırlıyordu, darbe komisyonuna götürüyordu'
Avrupa’nın en çok aranan insan kaçakçısı yakalandı

Avrupa’nın en çok aranan insan kaçakçısı yakalandı
Sahiller, piknik alanları, park halindeki araçlar... Giresun Valiliği açık alanda alkol kullanımını yasakladı!

Sahiller, piknik alanları, park halindeki araçlar... Giresun Valiliği açık alanda alkol kullanımını yasakladı!
Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe seçimine dair çarpıcı yorumlar: ‘Tam bıçak sırtı’

Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe seçimine dair çarpıcı yorumlar: ‘Tam bıçak sırtı’
Ayhan Bora Kaplan operasyonunda Emniyet görevlilerine gözaltı iddiaları doğrulanmadı

Ayhan Bora Kaplan operasyonunda Emniyet görevlilerine gözaltı iddiaları doğrulanmadı
Osman Kavala’nın itirazını değerlendirecek mahkeme heyeti değiştirildi!

Osman Kavala’nın itirazını değerlendirecek mahkeme heyeti değiştirildi!