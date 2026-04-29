Gazeteci Rahmi Yıldırım hayatını kaybetti

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD) eski genel başkanlarından gazeteci Rahmi Yıldırım, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yıldırım, Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği’nin (ADAM-Der) kurucu başkanıydı. 12 Eylül 1980 darbesi döneminde politik kimliği ve darbe karşıtı tutumu nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen genç subaylar arasında yer aldı.

Uzun yıllar yargılanan ve cezaevinde kalan Yıldırım, daha sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni kazanarak gazetecilik eğitimi aldı. Meslek hayatı boyunca yazarlık ve gazeteciliğin yanı sıra örgütlü mücadele içinde yer aldı, ÇGD’de genel başkanlık yaptı.

Yıldırım ayrıca Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı bünyesinde gazetecilik dersleri veriyordu.

ÇGD, yaptığı açıklamada Yıldırım’ın vefatından duydukları üzüntüyü dile getirerek başsağlığı mesajı yayımladı.

Rahmi Yıldırım’ın cenazesinin 30 Nisan Perşembe günü ikindi namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda defnedileceği bildirildi.