Gazeteci Rojda Altıntaş gözaltına alındığını açıkladı

Gazeteci Rojda Altıntaş, X hesabından yaptığı paylaşım ile gözaltına alındığını duyurdu.

Altıntaş, "Gözaltına alınıyorum" paylaşımı yaptı.

"ARANMAM OLDUĞU SÖYLENDİ"

Altıntaş, yaptığı yeni paylaşımda, "Mart ayından itibaren aranmam olduğu söylendi. Haseki Hastanesi’nde sağlık kontrolü gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR BELLİ OLDU

Altıntaş, hakkında yakalama kararı olduğunu ve polis aracılığı ile ifade için götürüldüğünü söyledi.

X hesabından Altıntaş, şunları yazdı:

"GBT kontrolü sırasında hakkımda yakalama kararı olduğunu söylediler. Aniden ifade için polis aracıyla götürüldüğüm için panik oldum.

Yaptığım bir haberden dolayı ‘haberleşme gizliliğini ifşa etmek’ suçu iddiasıyla ifadeye götürüldüğümü sonrasında serbest kalacağımı belirttiler.

Hangi haber olduğunu henüz bilmiyorum. Bilgi alınca paylaşacağım."