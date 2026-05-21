Gazeteci Sabahattin Önkibar açıkladı: DSP lideri Bülent Ecevit, Kılıçdaroğlu'nu nasıl veto etti?

21.05.2026 14:13:00
Haber Merkezi
Gazeteci Sabahattin Önkibar, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1999 yılında DSP'den milletvekili olmak istediğini ancak merhum Başbakan Bülent Ecevit tarafından "kafası karışık ve meçhul biri" denilerek veto edildiğini öne sürdü.
Gazeteci Sabahattin Önkibar, yayımladığı son videoda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne hep kuşkuyla baktığını belirten Önkibar, Kılıçdaroğlu'nun ilk siyasi tercihinin aslında Demokratik Sol Parti (DSP) olduğunu açıkladı.

İddiaya göre, 1999 seçimlerinde DSP'den milletvekili aday adayı olan Kılıçdaroğlu'nun dosyası Rahşan Ecevit'in önüne gitti. Rahşan Ecevit'in yaptırdığı geniş çaplı araştırma raporunu inceleyen Bülent Ecevit, Kılıçdaroğlu'nun üstünü çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Böyle kafası karışık, meçhul birini meclise sokmak ülkeye kötülük etmek olur."

CHP'YE GEÇİŞTE "ETHEM SANCAK" AYRINTISI

DSP'den umudunu kesen Kılıçdaroğlu'nun rotasını 2002 erken seçimlerinde CHP'ye çevirdiğini belirten Önkibar, bu geçişin mimarı olarak iş insanı Ethem Sancak'ı işaret etti.

Önkibar, "Ethem Sancak o dönem, kendi ifadesiyle Tayyip Erdoğan'a henüz aşık olmamış, eski solcu, yeni büyük zengin kimliğindeydi ve Deniz Baykal üzerinde etkiliydi" diyerek, Kılıçdaroğlu'nun Sancak'ın referansıyla CHP'ye katıldığını öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel X hesabı üzerinden "Bu güzel ülkenin vicdan sahibi, yurtsever ve asil yurttaşlarına" başlığıyla bir video yayımladı. 

Kılıçdaroğlu, yayımladığı videoda CHP içerisinde dönen tartışmalara yönelik ifadeler kullandı. Kamuoyunda 'mutlak butlan' davası olarak bilinen dosyanın istinaf incelemesi sürerken CHP'ye yeniden 'arınma' çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, CHP yönetimine eleştirilerde bulundu.

Son Dakika... Kılıçdaroğlu'nun çıkışının ardından 81 il başkanından ortak açıklama: 'Oynanan tüm oyunları görüyoruz' Son dakika haberi... CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yayımladığı videonun ardından 81 il başkanından ortak açıklama yapıldı. Açıklamada "Sandığın iradesine de partimizin hukukuna da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e de sonuna kadar sahip çıkacağız" denildi.
CHP'li Gürer'den 'Kılıçdaroğlu' sorusuna yanıt: 'Parti içi konular, konuşulması gereken yerlerde konuşulur' CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gıda ürünlerinde son kullanma tarihi dışında tavsiye edilen tüketim tarihiyle ilgili yapılan düzenlemenin "çok riskli, sorunlu ve ileride telafisi olmayacak problemler yaratabileceğini" söyledi. Gürer, Kılıçdaroğlu'nun son videosuna ilişkin ise "Parti içi konular, partinin kurullarında ve konuşulması gereken yerlerde konuşulur. Bu konuda burada açıklama yapmak istemem. Ben hakim değilim, savcı değilim" dedi.
Kılıçdaroğlu'na destek vermişti: CHP'li Öztürkmen'den tepki çekecek 'mutlak butlan' çıkışı CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, partisinin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davaya ilişkin, tepki çekecek bir açıklamada bulundu. Yargı kararına 'saygı' çağrısı yapan Öztürkmen, "Butlan konusu yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum" dedi.