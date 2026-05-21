Gazeteci Sabahattin Önkibar açıkladı: DSP lideri Bülent Ecevit, Kılıçdaroğlu'nu nasıl veto etti?

Gazeteci Sabahattin Önkibar, yayımladığı son videoda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne hep kuşkuyla baktığını belirten Önkibar, Kılıçdaroğlu'nun ilk siyasi tercihinin aslında Demokratik Sol Parti (DSP) olduğunu açıkladı.

İddiaya göre, 1999 seçimlerinde DSP'den milletvekili aday adayı olan Kılıçdaroğlu'nun dosyası Rahşan Ecevit'in önüne gitti. Rahşan Ecevit'in yaptırdığı geniş çaplı araştırma raporunu inceleyen Bülent Ecevit, Kılıçdaroğlu'nun üstünü çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Böyle kafası karışık, meçhul birini meclise sokmak ülkeye kötülük etmek olur."

CHP'YE GEÇİŞTE "ETHEM SANCAK" AYRINTISI

DSP'den umudunu kesen Kılıçdaroğlu'nun rotasını 2002 erken seçimlerinde CHP'ye çevirdiğini belirten Önkibar, bu geçişin mimarı olarak iş insanı Ethem Sancak'ı işaret etti.

Önkibar, "Ethem Sancak o dönem, kendi ifadesiyle Tayyip Erdoğan'a henüz aşık olmamış, eski solcu, yeni büyük zengin kimliğindeydi ve Deniz Baykal üzerinde etkiliydi" diyerek, Kılıçdaroğlu'nun Sancak'ın referansıyla CHP'ye katıldığını öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel X hesabı üzerinden "Bu güzel ülkenin vicdan sahibi, yurtsever ve asil yurttaşlarına" başlığıyla bir video yayımladı.

Kılıçdaroğlu, yayımladığı videoda CHP içerisinde dönen tartışmalara yönelik ifadeler kullandı. Kamuoyunda 'mutlak butlan' davası olarak bilinen dosyanın istinaf incelemesi sürerken CHP'ye yeniden 'arınma' çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, CHP yönetimine eleştirilerde bulundu.