Kılıçdaroğlu'na destek vermişti: CHP'li Öztürkmen'den tepki çekecek 'mutlak butlan' çıkışı

21.05.2026 12:59:00
DHA
CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, partisinin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davaya ilişkin, tepki çekecek bir açıklamada bulundu. Yargı kararına 'saygı' çağrısı yapan Öztürkmen, "Butlan konusu yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, 'mutlak butlan' davasına ilişkin tepki toplayacak bir açıklama yaptı.

Öztürkmen, Kasım 2023'te yapılan CHP 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik davaya ilişkin, "Mutlak butlan benim ya da diğer arkadaşlarımın konusu değil. Yargının konusudur; yargı ne karar verirse. Biz devleti kuran bir parti olarak, devletin gücünü teşkil eden 3 ana erkten biri olan yargıya saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle butlan konusu yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Öztürkmen, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanal medya hesabından paylaştığı video ile ilgili de "Ben de Sayın Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşan vekillerden birisiyim. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok" dedi.

