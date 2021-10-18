Gazeteci Sami Kohen yoğun bakıma kaldırıldı
Milliyet Gazetesi yazarı Sami Kohen'in böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.
Milliyet gazetesinde 66’ıncı yılını doldurmaya hazırlanan duayen gazeteci Sami Kohen yoğun bakıma kaldırıldı.
Medyaradar'ın haberine göre, Kohen’in Okmeydanı Florance Nightingale'de böbrek yetmezliğinden dolayı yoğun bakımda tedavi edildiği öğrenildi.
1954 yılında Milliyet gazetesinin kadrosuna katılan Kohen, aralıksız olarak yazarlık yapıyor.
SAMİ KOHEN KİMDİR?
Sami Kohen 1928 yılında İstanbul'da doğdu. Yahudi bir aileden gelir. Gazeteci Albert Kohen'in oğludur. Sami Kohen babasının 1939-1949 yılları arasında Ladino ve Fransızca dillerinde çıkarttığı "La Boz de Türkiye" (Türkiye'nin Sesi) gazetesini babasının vefatından sonra Türkçe olarak önce "Türkiye'nin Sesi" ve sonra "Haftanın Sesi" adları altında yayınladı. Tan, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gazetelerinde çalıştı. 1954 yılında Milliyet gazetesine katıldı. 1960 yılında eşi Mirka ile evlendi. Jale ve Alp ismi olmak üzere iki çocuk oldu.
Milliyet gazetesindeki köşe yazarlığının yanı sıra ABD'de yayınlanan "Christian Science Monitor" ve New York Times gazetelerinde de makaleler yazmaktadır.1954 yılından bu yana aralıksız olarak Milliyet gazetesinde yazarlık yapmaktadır. Gazetecilik anıları 2007 yılında Özer Yelçe tarafından Sami Kohen Dünyanın Yazısı adı altında bir kitap olarak yayınlanan Sami Kohen Türkiye'de aynı gazete kurumunda en uzun süre hizmet etmiş yazarlardan biridir.
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