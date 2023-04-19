Gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındı
Gazeteci Serdar Akinan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu.
Gazeteci Serdar Akinan, bu sabah gözaltına alındığını duyurdu.
Akinan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gözaltına alınıyorum. Ayvacık ilçe emniyete götürülüyorum" sözleriyle gözaltı anına ilişkin video paylaştı.
Gözaltına alınıyorum. Ayvacık ilçe emniyete götürülüyorum. pic.twitter.com/IKRPIzpTBh— serdar akinan (@serdarakinan) April 19, 2023
Akinan, bir süredir Youtube'ta 'Delilerin Delisi' isimli kanalda video yayınlamaya başlayan Muhammed Yakut'un iddialarını gündeme getirmişti.
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