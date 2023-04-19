Gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındı

Gazeteci Serdar Akinan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 08:23
Gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındı
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Gazeteci Serdar Akinan, bu sabah gözaltına alındığını duyurdu.

Akinan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gözaltına alınıyorum. Ayvacık ilçe emniyete götürülüyorum" sözleriyle gözaltı anına ilişkin video paylaştı.

Akinan, bir süredir Youtube'ta 'Delilerin Delisi' isimli kanalda video yayınlamaya başlayan Muhammed Yakut'un iddialarını gündeme getirmişti.


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