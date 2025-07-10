Gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Son dönem siyasi gelişmelere ilişkin yorumlarıyla dikkat çeken gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Akinan'ın iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Akinan'ın iddialarının "yanıt vermeye gereksiz" olduğunu savunan Şahin, "Terör örgütleriyle iltisaklı bazı yapıların kamuoyunda fesat çıkarmaya yönelik uydurmalarına itibar edilmemelidir" dedi.

Açıklamasında fotoğrafını da paylaşan Şahin, şunları söyledi:

"Gazetecilikle ilgisi olmayan bazı kişiler, kamuoyunu yanıltma çabalarına yeniden hız vermiştir.

Haber yapmaktan aciz, 'kulis' adı altında gönlünden geçeni gerçek gibi sunan Serdar Akinan adlı kişi, bu çevrelerin başında gelmektedir. Basın meslek ilkelerini hiçe sayan, '5N 1K' ilkesini dahi karşılamaktan uzak açıklamalarıyla hem şahsımı hem de Üst Kurulumuzu hedef alan bu şahıs hakkında, 10 Temmuz 2025 tarihli yayınındaki gerçek dışı ve iftira niteliğindeki sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na aynı tarih ve 15595163133 iş emir no ile suç duyurusunda bulunulmuştur.”