Gazeteci Sinan Aygül, 'taciz' haberi sonrası gözaltına alındı
Gazeteci Sinan Aygül, Bitlis'te bir taciz iddiasına dair yaptığı haber gerekçe gösterilerek, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' gerekçesiyle gözaltına alındı.
Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül, çocuğa yönelik taciz haberi nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.
Twitter'dan açıklama yapan Aygün "3 saat önce yaptığım taciz haberinden dolayı halkı kin ve düşmanlığa tahrik iddiasıyla gözaltına alındım. Polisler tarafından şu an evde arama yapılıyor. Gözaltına alınıp karakola götürüleceğim. Ben bir gazeteciyim #gazeteciliksucdeğildir" ifadelerini kullandı.
Aygün, Bitlis Tatvan'da 14 yaşındaki bir çocuğa yönelik taciz ve istismara ilişkin haberinde, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın "uyarısı" üzerine şüphelilere ilişkin bazı ayrıntılarda düzeltmeye gitmiş ve şu açıklamayı yapmıştı:
"Konunun hassasiyetine istinaden haber yapmakta gecikmemek için acele ettim ancak bu aşamada valiliğin bu konudaki beyanı, aksini ispatlayamadığım müddetçe, esastır. Konu ülkenin de gündeminde olan hassas bir konudur, doğruluğuna kesin kanaat getirmeden kamuoyuyla paylaşmam doğru olmadı. Konunun her daim olduğu gibi kamuoyu adına takipçisi olacağım ancak teyit etmeden paylaştığım için tüm kamuoyundan özür diliyorum."
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