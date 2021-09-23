Gazeteci Süleyman Gençel gözaltına alındı
Gazeteci Süleyman Gençel, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.
A3 Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Gençel, gözaltına alındığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama Gençel, "Yine gözaltına alınıyorum. Evden. Konu belli değil. Bakalım" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Gençel 2013’te İzmir’de saldırıya uğramış. Saldırıyı dönemin AKP Genel Başkan yardımcısı şimdiki Dokuz Eylül Üniversitesi Nükhet Hotar’ın azmettirdiği ileri sürülmüştü. Gençel, geçen hafta Nükhet Hotar hakkında Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapmıştı.
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