Gazeteci Timur Soykan'ın acı günü

Gazeteci-yazar Timur Soykan’ın babası Talat Soykan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2022 Perşembe, 11:00
Gazeteci Timur Soykan'ın acı günü
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Gazeteci-yazar Timur Soykan’ın babası Talat Soykan, tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Talat Soykan, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Soykan’ın cenazesi, yarın memleketi Kırklareli’nde son yolculuğuna uğurlanacak. Talat Soykan, Kırklaereli'na bağlı Demirköy'de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.


Timur Soykan

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