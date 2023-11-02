Son dakika... Gazeteci Tolga Şardan İstanbul'a nakledildi
Son dakika haberi... Dün tutuklanarak Ankara'daki Sincan Cezaevi'ne gönderilen gazeteci Tolga Şardan'ın İstanbul'a sevk edildiği öğrenildi. Silivri'deki cezaevine gönderilmesi beklenen Şardan'ın ailesi ve avukatlarına bilgi verilmeden nakledildiği iddia edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 1 Kasım'da (dün) Ankara'da tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderilen gazeteci Tolga Şardan, bugün İstanbul'a nakledildi.
Şardan'ın, soruşturmayı başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bu akşam saatlerinde İstanbul'a doğru yola çıkarıldığı öğrenildi.
Gazeteci Tolga Şardan'ın Silivri Cezaevi'ne sevk edilmesi bekleniyor.
KısaDalga'da yer alan habere göre, Şardan’ın ailesine ve avukatlarına herhangi bir bilgi verilmeden İstanbul’a nakledildiği ileri sürüldü.
DÜN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tolga Şardan hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan ve yargıdaki yolsuzluk iddiaları konusunda tespitler içeren MİT raporuna ilişkin yazısı nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturmada Şardan'ın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" gerekçesiyle suçlandığı öğrenilmişti.
GÖZALTINA ALINMIŞTI
Polis ekipleri soruşturma kapsamında Şardan'ın evine giderek arama yaparken bir saate yakın süren aramanın ardından Şardan gözaltına alınmıştı.
Ankara Adliyesi'ne götürülen Şardan'ın ifadesi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurultayda verilecek İmamoğlu kararı
- 'Kendisinden çok...'
- Hizbullahçı öğretmen dönemi!
- İYİ Parti'de kritik istifa!
- Salonda dikkat çeken pankart!
- Önce serbest bırakıp sonra ağırlaştırılmış müebbet...
- Hatay’ın altını üstüne getirecekler!
- Lübnan’dan fırlatılan roket İsrail’e düştü
- 12. çuvallama planı!
- 'Tekrarlayacağız'