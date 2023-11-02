Son dakika... Gazeteci Tolga Şardan İstanbul'a nakledildi

Yayınlanma: 02.11.2023 - 22:17

Güncelleme: 02.11.2023 - 22:39

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 1 Kasım'da (dün) Ankara'da tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderilen gazeteci Tolga Şardan, bugün İstanbul'a nakledildi.

Şardan'ın, soruşturmayı başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bu akşam saatlerinde İstanbul'a doğru yola çıkarıldığı öğrenildi.

Gazeteci Tolga Şardan'ın Silivri Cezaevi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

KısaDalga'da yer alan habere göre, Şardan’ın ailesine ve avukatlarına herhangi bir bilgi verilmeden İstanbul’a nakledildiği ileri sürüldü.

DÜN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tolga Şardan hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan ve yargıdaki yolsuzluk iddiaları konusunda tespitler içeren MİT raporuna ilişkin yazısı nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturmada Şardan'ın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" gerekçesiyle suçlandığı öğrenilmişti.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Polis ekipleri soruşturma kapsamında Şardan'ın evine giderek arama yaparken bir saate yakın süren aramanın ardından Şardan gözaltına alınmıştı.

Ankara Adliyesi'ne götürülen Şardan'ın ifadesi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınmıştı.