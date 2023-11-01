Son dakika... Gözaltına alınan gazeteciler hakkında karar: Tolga Şardan'a tutuklama, Dinçer Gökçe'ye şartlı salıverme
Gazeteci Tolga Şardan, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle tutuklandı. "Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner’e tahliye kararı" haberi nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Dinçer Gökçe ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
T24 yazarı Tolga Şardan,"MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ankara Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliği'nce Ankara Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla savcılık ifadesi alınan Şardan, tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Şardan, hakimlik sorgusunun ardından tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tolga Şardan hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan ve yargıdaki yolsuzluk iddiaları konusunda tespitler içeren MİT raporuna ilişkin yazısı nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturmada Şardan'ın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla suçlandığı öğrenildi.
GÖZALTINA ALINMIŞTI
Polis ekipleri soruşturma kapsamında Şardan'ın evine giderek arama yaparken, bir saate yakın süren aramanın ardından Şardan gözaltına alındı.
Ankara Adliyesi'ne götürülen Şardan'ın ifadesi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınıyor.
Öte yandan süreci takip etmek amacıyla Çağdaş Gazeteciler Derneği Ankara Şubesi ve genel merkezi, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi, adliyeye giden basın örgütleri arasında yer aldı. Ankara Barosu Başkanı ve üyeleri de Şardan'a destek için adliyeye geldi.
GÖKÇE SERBEST BIRAKILDI
Geçtiğimiz gün yayımlanan “Çete lideri T.D. ve E. D’ye tahliye kararı” haberi ile ilgili olarak Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı resen soruşturma başlattı ve ifade vermesi için Dincer Gökçe hakkında bugün gözaltı kararı aldı.
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Dinçer Gökçe'yi gözaltına aldı. Gökçe daha sonra Bakırköy Cumhnuriyet Savcısı Yusuf Demir’e ifade verdi.
İfadesinin tamamlanmasından sonra Dinçer Gökçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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